Германия, 23 августа, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Полиция Германии продолжает поиски схронов с оружием в связи с убийством главы правительства города Кассель (федеральная земля Гессен) Вальтера Любке, передает канал n-tv.

Полиция Германии

К настоящему моменту расследующие это дело полицейские изъяли 46 единиц оружия. 22 августа поиски схронов продолжились в земле Северный Рейн — Вестфалия. Как рассказал пресс-секретарь местного управления уголовной полиции, была получена информация, что тайник с оружием может быть спрятан в лесном массиве или вдоль железнодорожной линии в районе Хёкстер. Однако первый день поисков закончился безрезультатно.

Как сообщало ИА REGNUM, политик из партии «Христианско-демократический союз» Вальтер Любке был застрелен в ночь на 2 июня. По подозрению в убийстве арестован человек из неонацистских кругов. Он дал признательные показания, однако позже отказался от них. Следователи считают, что убийство было совершено по политическим мотивам.

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