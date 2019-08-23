Доха, 23 августа, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Ближневосточные союзники США решили сделать ставку на Китай, поскольку Пекин может предложить Ближнему Востоку то, что не могут предложить Соединённые Штаты, заявил приглашённый научный сотрудник Оксфордского университета Галип Далай в статье для издания Project Syndicate.

David Dennis Китайская юань

По словам эксперта, на фоне шумихи вокруг региональной политики США ближневосточные элиты окружили Китай всяческими почестями и ездят в Пекин, чтобы подписать широкий спектр двусторонних соглашений.

«Китай остаётся привлекательным партнёром для ближневосточных стран, и для этого есть несколько причин. Начнём с того, что Китай представляет собой динамично развивающуюся страну, лидеры которой очень подозрительно относятся к народным протесам и процессу демократизации. В число главных внешнеполитических приоритетов КНР входит укрепление экономических связей, обеспечение безопасных поставок энергоресурсов и защита региональных инвестиций. Китай хочет экспортировать на Ближний Восток товары широкого потребления, а не политические идеи», — заявил эксперт.

Далай добавил, что Китай также обладает прекрасным послужным списком с точки зрения поддержки экономического развития без необходимости проведения политических реформ, отметив, что данное обстоятельство также не может не привлекать арабских самодержцев.