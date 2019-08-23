Project Syndicate: Ближний Восток пытается завоевать расположение Китая
Доха, 23 августа, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Ближневосточные союзники США решили сделать ставку на Китай, поскольку Пекин может предложить Ближнему Востоку то, что не могут предложить Соединённые Штаты, заявил приглашённый научный сотрудник Оксфордского университета Галип Далай в статье для издания Project Syndicate.
По словам эксперта, на фоне шумихи вокруг региональной политики США ближневосточные элиты окружили Китай всяческими почестями и ездят в Пекин, чтобы подписать широкий спектр двусторонних соглашений.
Далай добавил, что Китай также обладает прекрасным послужным списком с точки зрения поддержки экономического развития без необходимости проведения политических реформ, отметив, что данное обстоятельство также не может не привлекать арабских самодержцев.