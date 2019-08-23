Foreign Policy: Япония продолжит свои попытки реформирования ООН
Вашингтон, 23 августа, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Япония по-прежнему надеется реформировать ООН благодаря поддержке со стороны африканских государств, заявил старший научный сотрудник Института EastWest Дж. Беркшир Миллер (J. Berkshire Miller) в статье для издания The Foreign Policy.
По словам Миллера, цель Японии в этом году заключается в том, чтобы заставить участников конференции пойти ещё дальше, чем в 2016 году, когда после конференции ТИКАД её участники выпустили совместное заявление, в котором подчеркивалась решимость всех сторон «срочно реформировать» ООН.
Напомним, в конце августа 2019 года в Японии пройдёт седьмая Токийская международная конференция по развитию Африки (ТИКАД) в Иокогаме. Предыдущая конференция ТИКАД прошла в Кении в 2016 году.