Южно-Сахалинск, 23 августа, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Камчатка опять готовит предложения по соглашению с Сахалином о порядке промысла тихоокеанских лососей на северных Курилах. Камчатские рыбопромышленники и власти настаивают на том, что такое соглашение должно быть подписано, так как через северные Курилы проходят пути массовых нерестовых миграций нерки, кеты, горбуши, кижуча и чавычи, которые воспроизводятся в реках западной Камчатки. Сахалинские власти и рыбаки Курил против — навязчивая камчатская инициатива может их разорить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На Сахалине убеждены: власти Камчатки под давлением крупных рыбопромышленных компаний который год настаивают на соглашении о закреплении объёма добычи тихоокеанских лососей, в котором каждый раз содержится попытка сдвинуть промысел красной рыбы в районе северных Курил на более поздние сроки.

ИА «Сахалин. Инфо» привело доводы курильских рыбаков. Дело в том, что условия соглашения, на котором настаивает Камчатка, ставят промысел на северных Курилах под угрозу закрытия, а рыбопромысловые компании островов — на грань разорения. Соглашение, навязываемое Камчаткой, сахалинские и курильские рыбаки называют «дискриминационным» по отношению к островному региону.

Ранее такое соглашение уже было подписано, но затем было расторгнуто по инициативе властей Сахалина в одностороннем порядке. Причиной стало то, что правительство Камчатки, подталкиваемое крупными рыбопромышленниками полуострова, неоднократно нарушало условия соглашения путём манипуляций с выделяемыми объёмами. Например, КамчатНИРО неоднократно уменьшало объёмы курильским рыбакам, из которых потом рассчитывались квоты, а камчатским рыбопромышленникам, наоборот, эти объёмы завышались. Были и другие нарушения, в связи с которыми Сахалин вынужден был выйти из соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года рыбаки Северо-Курильска Сахалинской области обратились в региональный парламент с просьбой защитить их от промышленного давления со стороны Камчатки. Рыбаки Курил пожаловались, что их квоты хотят отобрать и передать их камчатским рыбакам. В ходе дискуссии прозвучали фамилии сенатора-единоросса от Камчатки Бориса Невзорова и спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Рыбаки Курил высказали мнение, что они лоббируют интересы камчатских рыбаков в ущерб сахалинским. В путину 2018 года, выдавшуюся на Камчатке самой богатой за последние 110 лет, рыбопромышленники полуострова сгноили в полях, на дорогах и на берегах тонны лосося. Рыбу, которой добывали очень много, просто выбрасывали — местные жители считают, чтобы не снижать цены.