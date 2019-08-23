Казань, 23 августа, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов на своей личной странице в соцсетях обнародовал видеозапись церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, основные соревнования которого начинаются 23 августа. В кадр съёмки попали супруга Минниханова Гульсина, которую журнал Forbes по итогам 2016 года поставил на первое место в рейтинге самых богатых жён региональных чиновников, и вице-премьер РФ Татьяна Голикова, прибывшая в Казань вместе с Дмитрием Медведевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин страницы Рустама Минниханова в соцсетях Открытие чемпионата

https://www.instagram.com/p/B1eU1eVDS2X/

Под публикацией уже возникло обсуждение:

«Проблем в жизни очень много, у каждого они есть. Нельзя ведь думать только о плохом. Круто, шикарный праздник. Проведение таких масштабных мероприятий поднимает авторитет нашей республики, это мощная поддержка для гостиничного, ресторанного, клинингового бизнеса», «Спасибо Вам огромное за грандиозное шоу! Незабываемые впечатления от мирового мероприятия».

Напомним, чемпионат, собравший в столице региона представителей 63 стран, продлится с 22 по 27 августа. Ожидается, что в церемонии закрытия примет участие Владимир Путин. Пока же в Татарии находится десант высокопоставленных гостей во главе с Дмитрием Медведевым, Татьяной Голиковой. Замечены среди гостей также министр труд Франции Мюриель Пенико, главы ряда регионов, депутаты Госдумы и другие гости.