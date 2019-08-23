Челябинск, 23 августа, 2019, 06:58 — ИА Регнум. В Челябинске пока остаются 78 жилых домов, признанных аварийными. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Timur Mamedrzaev Аварийный дом

Общая площадь таких домов — более 45,3 тыс. кв. метров. При этом 34 здания не обеспечены финансированием на расселение.

При этом в рамках программы, действующей с 2014 по 2020 годы, расселение активно идёт. Также налажена работа по сносу уже расселённых объектов. Только с 2017 года разобрали 47 домов. Ещё 11 могут быть снесены к концу 2019-го, контракты сейчас заключаются.