Уссурийск, Приморский край, 23 августа, 2019, 06:52 — ИА Регнум. В Уссурийске задержали 53-летнего жителя села Воздвиженка со шкурой дальневосточного леопарда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Приморскому краю.

Programmes.putin.kremlin.ru Дальневосточный леопард

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В багажнике автомобиля мужчины сотрудники полиции обнаружили шкуру краснокнижного леопарда. Задержанный рассказал, что это подарок и он хотел от него избавится — продать.

Шкуру отправили на экспертизу в Центр «Амурский Тигр», где специалисты выдали заключение, что смерть леопарда была насильственной — от двух огнестрельных ранений.

«Экологический ущерб, причинённый государству в результате убийства краснокнижного животного, превысил миллион рублей. Заведено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до миллиона рублей», — пояснили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, из Краснодара гражданин Узбекистана пытался вывезти в пластиковых контейнерах на самолёте двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигра. Его задержали.