Москва, 23 августа, 2019, 06:25 — ИА Регнум. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в Москве не планируются массовые сокращения работающих врачей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комментарий пресс-службы.

Akkit Онкологический центр имени Блохина

Ранее в сети распространили копию приказа об изменении штатного расписания на 709,5 ставок.

Согласно сообщению, сокращение действительно ведётся, но речь идёт о незанятных вакансиях.

«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — цитирует СМИ сотрудника пресс-службы.

В НМИЦ заверили, что изменения штатного расписания не приведут к закрытию структурных подразделений и сокращению сотрудников.