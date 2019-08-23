Вашингтон, 23 августа, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа намерена представить предложения по снижению налогов для среднего класса, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу на пресс-конференции, сообщает Reuters.

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«Последнее время мы рассматриваем дополнительные налоговые льготы для среднего класса, рабочих, малого бизнеса и так далее — в дополнение к законопроекту, принятому в конце 2017 года. Мы не собираемся представлять этот проект в ближайшее время. Думаю, мы о нём объявим в начале кампании (президентской кампании 2020 года — прим. ИА REGNUM )», — заявил он.

Кадлоу подчеркнул, что эти меры направлены на долгосрочное экономическое развитие Соединенных Штатов, а не для краткосрочного стимулирования экономики.