Пекин, 23 августа, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Официальный визит в Китай нанесёт филиппинский президент Родриго Дутерте, 23 августа сообщает китайский МИД.

Government of the Philippines Родриго Дутерте

Уточняется, что Дутерте прилетит в Китай 28 августа и пробудет там до 1 сентября. Президент Филиппин отправится в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Напомним, одной из проблем в отношения Пекина и Манилы является вопрос спорных островов в Южно-Китайском море. На архипелаг Спратли претендуют, кроме Китая и Филиппин, также Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Бруней.

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Придя к власти в 2016 году, Дутерте заявил:

«Я меняю союзников в вашем идеологическом порядке, и, возможно, я съезжу и в Россию, чтобы сказать [президенту РФ Владимиру] Путину, что отныне мы втроём — Китай, Филиппины и Россия — против остального мира. Другого пути нет».

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