В Бурятии тушат лесной пожар
Улан-Удэ, 23 августа, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Ликвидация лесного пожара на общей площади около 532 га проводится в Северо-Байкальском районе (Бурятия), сообщили 23 августа в пресс-службаРеспубликанского агентства лесного хозяйства.
Mil.ru
Тушение лесного пожара
Также в регионе ведётся наблюдение за четырьмя термоточками в Северо-Байкальском и Баунтовском районах в зоне контроля на общей площади около 28 853 га. Очаги возгорания расположены в труднодоступной горной местности.
Напомним, в Северо-Байкальском районе продолжает действовать режим ЧС, объявленный из-за пожаров.