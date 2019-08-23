Улан-Удэ, 23 августа, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Ликвидация лесного пожара на общей площади около 532 га проводится в Северо-Байкальском районе (Бурятия), сообщили 23 августа в пресс-службаРеспубликанского агентства лесного хозяйства.

Mil.ru Тушение лесного пожара

Также в регионе ведётся наблюдение за четырьмя термоточками в Северо-Байкальском и Баунтовском районах в зоне контроля на общей площади около 28 853 га. Очаги возгорания расположены в труднодоступной горной местности.

Напомним, в Северо-Байкальском районе продолжает действовать режим ЧС, объявленный из-за пожаров.