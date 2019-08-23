Магадан, 23 августа, 2019, 04:34 — ИА Регнум. В Магаданской области намерены построить 16 полигонов по размещению отходов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

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По информации минприроды Колымы, под строительство полигонов выделили 16 территорий, в том числе в Ольском округе, где будет межмуниципальный полигон по размещению отходов.

На шести полигонах из шестнадцати уже прошли инженерные изыскания, а проектно-сметная документация отправлена на госэкспертизу.

На пять полигонов заключён долгосрочный госконтракт на проведение до конца 2019 года инженерно-изыскательских работ и проектно-сметную экспертизу.

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На четыре полигона подрядчик будет готовить документы в 2020 году.

Общая стоимость 16 полигонов — около 3 млрд. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, новая система обращения с ТКО работает с 1 января 2019 года. За 5 лет регионы должны полностью решить все вопросы по организации полигонов. В Магаданской области очень трудно идёт «мусорная «реформа.