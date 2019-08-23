Вашингтон, 23 августа, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Администрация YouTube удалила более 200 видео на этой неделе, которые якобы недостоверно информируют о проходящих в Гонконге протестах, сообщает агентство Associated Press.

Nathan Keirn Протест

Американская корпорация Google, владеющая YouTube, напрямую не стала обвинять китайские власти в публикации этих видео, однако заявила, что причина удаления роликов та же самая, что и у блокировки учетных записей в соцсетях Facebook и Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа администрация социальной сети Twitter заблокировала около 200 тысяч учетных записей пользователей, выступавших против антиправительственных протестов в китайском Гонконге. Согласно заявлению Twitter, эти пользователи якобы были связаны с китайскими властями и использовались для информационной войны против протестов в Гонконге.