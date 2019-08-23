Казань, 23 августа, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Замглавы российского правительства Татьяна Голикова, которая прибыла в Казань, где сегодня, 23 августа, стартуют соревнования мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019, на пресс-конференции уточнила, что в подготовку мероприятия вложены не только бюджетные средства, но и деньги работодателей, у которых есть интерес в квалифицированных кадрах, передаёт ИА REGNUM.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики Пресс-конференция Татьяны Голиковой

Отвечая на вопросы журналистов о затратах на чемпионат, Голикова заявила, что федеральный бюджет выделял средства, и пошутила, что «мы не считаем денег на этот чемпионат», но тут же добавила, что «если серьёзно», то вклад был «достаточно большой». Также «вложились в создание инфраструктуры для чемпионата» и работодатели-спонсоры.

Известно, что спонсорские компании инвестировали порядка 2,7 млрд рублей.

Она также отметила вклад не только работодателей в подготовку чемпионата, но и региона, отметив, что повезло, что местом события стала Казань, «потому что по российскому законодательству только регион-донор может позволить себе дополнительные траты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат, в котором принимают участие команды из 63 стран, фактически начнётся 23 августа. Торжественная церемония открытия прошла 22 августа. В ней принял участие Дмитрий Медведев. На закрытие 27 августа ожидается президент РФ Владимир Путин.

Соревноваться между собой будут почти 1,4 тыс. участников, оценка будет проходить по шести блокам, которые разделены на 56 компетенций. Одновременно с этим в столице региона пройдёт и WorldSkills Juniors по 13 компетенциям.

Следующие соревнования пройдут в Лионе в 2023 году. В Казани на сегодня находится министр труда Франции Мюриель Пенико, чьей стране и предстоит через четыре года принимать WorldSkills-2023.