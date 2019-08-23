Оттава, 23 августа, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Евросоюз намерен приостановить импорт канадских фруктов с 1 сентября 2019 года из-за новых требований санитарного контроля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ правительства Канады.

Овощи

Согласно документу, будет ограничен импорт вишни, яблок, груш, клюквы, голубики, перца, картофеля и томатов. Отмечается, что новые правила ЕС не затронут замороженные фрукты или сушеные.

«Обратите внимание, что Агентство по контролю за продуктами питания Канады работает с производителями для разработки мер по снижению риска, связанного с вредными паразитами, для этих товаров, что поможет возобновить экспорт в ЕС», — говорится в заявлении.

Агентство отмечает, что за 2018 год Канада экспортировала в Евросоюз вишни на сумму в $2,33 млн.