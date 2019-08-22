Вашингтон, 23 августа, 2019, 02:59 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прорекламировал книгу о своих успехах на своей странице в Twitter и назвал ее автора отличным писателем.

Дональд Трамп

«Прочтите ФАНТАСТИЧЕСКУЮ новую книгу «Всё еще побеждает — почему Америка пошла ва-банк, выбрав Дональда Трампа, и почему должна сделать это снова» отличного писателя Чарльза Хёрта. Восхитительная книга. Спасибо!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент США Дональд Трамп назвал себя «избранным» и заявил о грядущей победе в торговой войне с Китаем. Он признал, что торговая война нанесла ущерб американской экономике, но заявил, что никакой рецессии не состоится.