Баку, 23 августа, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Пожар произошел на рынке пиломатериалов в Наримановском районе Баку (Азербайджан), сообщает пресс-служба азербайджанского министерства по чрезвычайным ситуациям.

24.mchs.gov.ru На пожаре

По предварительной версии, возгорание произошло в торговых объектах по продаже пиломатериалов. Огнем была охвачена площадь в 7200 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 141 сотрудник пожарной службы, 34 единицы спецтехники, а также шесть единиц техники и 60 сотрудников службы спасения особого риска МЧС Азербайджана. Пожар был ликвидирован, пострадали пять сотрудников МЧС, из них трое были госпитализированы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Санкт-Петербурге загорелось четырехэтажное административно-складское кирпичное здание на Складской улице. Площадь пожара составляла 4000 квадратных метров. Причиной пожара стало возгорание в цехе по производству свечной продукции.