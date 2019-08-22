Архангельск, 22 августа, 2019, 23:46 — ИА Регнум. 1 сентября в Архангельской области новый учебный год начнется для 124 тысяч учеников, из них 13 265 — первоклассники. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В настоящее время образовательные учреждения региона (всего их 610) практически завершили подготовку к 1 сентября. По данным минобразования, полностью готовы к началу учебного процесса более 98% учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году российские школы примут более 13 млн детей, из них более 2 млн — первоклассников.