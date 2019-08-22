Варшава, 22 августа, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Пятеро человек скончались после удара молнии в горах Татры на юге Польши, 22 августа передает агентство Associated Press.

John Fowler Молния

В настоящий момент более ста туристов, застигнутых в горах внезапным ураганом с грозой, получают медицинскую помощь. У многих серьезные ожоги и травмы головы.

В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.

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