Москва, 22 августа, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Виктор Власов скончался 22 августа на 66-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Владимира Маяковского.

Память

«Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память!» — говорится в сообщении.

Сообщается, что прощание с артистом пройдёт 24 августа. В 11:00 состоится отпевание в храме Вознесения Господня на Большой Никитской, в 12:00 — гражданская панихида в фойе бельэтажа театра, в 14:00 состоится кремация на Хованском кладбище.

Виктор Власов родился 16 сентября 1953 года. По окончании ГИТИСа в 1974 году поступил в Театр Маяковского и проработал в нём 40 лет, сыграв роли в таких постановках, как «Ревизор», «Иван-царевич», «Трамвай «Желание», «Беседы с Сократом», «Аристократы», «Женитьба», «На чемоданах» и других.

Власов также сыграл ряд ролей в кино, в том числе в фильмах «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев», «Черёмушки».