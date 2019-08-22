* талибы — запрещённая в России организация

Доха, 22 августа, 2019, 22:38 — ИА Регнум. В столице Катара стартовал девятый раунд мирных переговоров между представителями США и афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 22 августа передает агентство Reuters.

Террористы

О начале встречи в Дохе журналистам сообщили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). От встречи ожидается заключение долгожданного мирного соглашения.

По словам источника агентства с американской стороны, девятый раунд переговоров является «решающей встречей», в ходе которой должны быть решены последние «мелкие детали» соглашения.

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