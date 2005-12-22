Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 23 августа, 2019, 07:00 — ИА Регнум. 80 лет назад вторжением японцев в Монголию в районе реки Халхин-Гол начался вооружённый конфликт, завершившийся победой советско-монгольских войск в середине сентября того же года.

В пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии. Макушин Александр Владимирович — руководитель Серпуховского отделения РВИО, отметил, что официальная трактовка событий 1939 года такова, что Халхин-Гол в действительности был победой Японии, а Советский Союз виноват в развязывании конфликта.