Москва, 22 августа, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Москва и Киев договорились о взаимном обмене удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33». Об этом сообщается РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговорного процесса.

Арест

По информации агентства, в число лиц, которые будут освобождены украинской стороной, не входит главред издания РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, который находится под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене. Отмечается, что его освобождение будет проходить по особой схеме.

Источники также затруднились сказать, будет ли на этот раз освобожден украинский режиссер Олег Сенцов, осуждённый за подготовку террористических актов в Крыму.

Напомним, накануне газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена лицами, удерживаемыми на территории обоих государств, и он может состояться уже до конца текущего месяца.

По данным издания, к обмену готовятся как задержанные, так и осуждённые лица, и в списки точно войдут украинские моряки, арестованные после провокации в Керченском проливе осенью 2018 года.

Адвокат Валентин Рыбин сегодня сообщил ТАСС, что на Украине юридическую процедуру оформления обмена проходят трое его подзащитных — граждане России Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов.