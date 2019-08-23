Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 23 августа, 2019, 06:00 — ИА Регнум. В этом году исполняется 80 лет с момента решающего наступления советских и монгольских войск против японских агрессоров в районе реки Халхин-Гол.

В пресс-центре ИА REGNUM в преддверии памятной даты состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности». С кратким сообщением выступил Колпакиди Александр Иванович — историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм».