Бразилиа, 22 августа, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару признал, что у него нет доказательств того, что лесные пожары в стране устраивают экологические НПО, 22 августа передает агентство Reuters.

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Болсонару отметил, что это «наиболее вероятные подозреваемые», потому что они делают деньги на борьбе с лесными пожарами.

«Поскольку НПО потеряли финансирование… Это всё, что им оставалось сделать» , — отметил Болсонару.

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