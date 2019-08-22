Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 23 августа, 2019, 02:00 — ИА Регнум. В эти августовские дни исполняется 80 лет с момента решающего наступления советских и монгольских войск против японских агрессоров в районе реки Халхин-Гол. Вооружённый конфликт был развязан союзной Германии Японией против СССР и Монголии.

В пресс-центре ИА REGNUM в преддверии памятной даты состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии. С кратким сообщением о внешней политике СССР в 1939 году выступил Олег Рудольфович Айрапетов — к. и. н, доцент МГУ.