Рим, 22 августа, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини не исключает возможности воссоздания прежней коалиции с «Движением 5 звёзд», сказал Сальвини журналистам в четверг, 22 августа, передаёт Mediaset.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Коалиция может быть воссоздана в прежнем виде, если в «Движении» перестанут использовать слово «нет» в ответ на все инициативы «Лиги», отметил Сальвини.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в четверг формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла проводит встречи с лидерами всех основных партий страны. Тема бесед — правительственный кризис. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Одновременно представители второй партии бывшей коалиции, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.