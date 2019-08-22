Кокс-Базар, Бангладеш, 22 августа, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Мусульмане-рохинджа из лагерей беженцев в Бангладеш выступают против репатриации в Мьянму, 22 августа передает агентство Associated Press.

DFID Палаточный городок беженцев рохинджа

Беженцы требуют, чтобы власти Мьянмы предоставили им гражданство и дали гарантии безопасности.

«Ни один рохинджа не хочет возвращаться без удовлетворения требований », — заявил журналистам представитель властей Бангладеш Абул Калам Абдул Момен.

По словам чиновника, ни одна из 295 семей, опрошенных правительством Бангладеш и представителями ООН, не согласилась вернуться в Мьянму.

В лагерях беженцев в Бангладеш находятся около 700 тыс. мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы от преследований со стороны бирманских военных.

Читайте также: Вторая попытка: Мьянма и Бангладеш ведут переговоры о репатриации рохинджа