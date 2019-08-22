Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Пожарные Петербурга спустя три часа после начала пожара в производственно-складском здании в Невском районе сумели его локализовать. Для тушения использовались не только наземные части, но также пожарный вертолет и пожарный поезд.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в Невском районе Петербурга

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, локализация пожара произошла в 19:02 мск, а в 20:05 мск ранг пожара был снижен до № 1-БИС. Напомним, в 16:14 мск, спустя два часа после начала пожара, его ранг повышался до максимально возможного № 5.

Площадь пожара в четырехэтажном здании составила 4000 кв. метров. Из здания были эвакуированы 200 человек. Несколько человек обратились к медикам, угрозы их жизни нет.

На месте пожара работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, изучившая состояние воздуха. Превышений концентраций вредных веществ не зафиксировано.

Там же работают 49 единиц техники и 224 человека личного состава оперативных служб.

По данным СМИ, причиной пожара стало возгорание в цехе по производству свечной продукции. Огонь очень быстро охватил всё здание.