Владимир, 22 августа, 2019, 20:11 — ИА Регнум. В новую территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами во Владимирской области не будет включён ввоз мусора из других регионов. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, об этом распорядился губернатор Владимир Сипягин.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

В регионе ведётся корректировка схемы обращения с ТКО. Специалисты формируют новый перечень объектов обработки, утилизации и захоронения отходов, оптимизируют логистику транспортирования отходов, корректируют данные о фактических объёмах транспортировки мусора, а также актуализируют реестр мест накопления коммунальных отходов и реестр юридических лиц и предпринимателей, размещающих ТБО на полигонах.

Одновременно в регионе были возобновлены конкурсы по выбору регоператоров, приостановленные после жалоб, поступивших в Федеральную антимонопольную службу.