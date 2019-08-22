Помпео обещает Трюдо освободить двоих канадцев из китайской тюрьмы
Оттава, 22 августа, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что его команда добивается освобождения двоих канадских граждан, арестованных в Китае, 22 августа передает агентство Reuters.
(сс) U.S. Department of State
Майк Помпео
«Наша команда сосредоточена на оказании помощи в освобождении этих двух канадцев. Неправильно, что они арестованы», — заявил Помпео во время переговоров с Трюдо и главой МИД Канады Христей Фриланд в Оттаве.
Двое граждан Канады, бывший дипломат Майкл Ковриг и Майкл Спавор, находятся в китайской тюрьме с декабря 2018 года и обвиняются властями Китая в шпионаже.
Читайте также:
Двое канадцев сорвали джекпот в лотерее
В Гане похищены двое граждан Канады