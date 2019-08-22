Москва, 22 августа, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Возле станции метро «Кантемировская» в Москве проходит митинг против строительства Юго-Восточной хорды. В акции принимают участие примерно полторы сотни местных жителей и гражданских активистов, передаёт 22 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против строительства Юга-Восточной хорды

Акция стартовала в 19:00 на площадке возле пересечения улицы Кантемировская и Пролетарского проспекта. Официально мероприятие посвящено проблемам экологии, однако ключевой темой выступающих стало именно строительство хорды вдоль могильника радиоактивных отходов.

Отметим, что акция согласована городской властью.

Как сообщало ИА REGNUM, экологи нашли на территории бывшего завода на берегу Москвы-реки участки с превышением уровня радиации. Выяснилось, что в данном месте находится могильник ядерных отходов, прикрытый грунтом. Что именно и в каких объёмах хранится под землёй, доподлинно не известно.

Ситуацию осложняют планы мэрии Москвы провести мимо могильника автомагистраль — Юго-Восточную хорду.