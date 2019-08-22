Пекин, 22 августа, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Госсовет КНР намерен и дальше оказывать гуманитарную помощь ряду африканских стран, которым угрожает эпидемия лихорадки Эбола. О готовности Китая учесть развитие эпидемиологической обстановки и потребностей в этих странах сообщает 22 августа Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя китайского Агентства по сотрудничеству в области международного развития Тянь Линя.

United Nations Photo Лихорадка Эбола

С учетом продолжения распространения эпидемии в Демократической Республике Конго (ДРК) и угрозой её «экспорта» к соседям, Китай представляет помощь как самой ДРК, так и Уганде, Бурунди, Руанде и Южному Судану. Продолжается и расширяется практика отправки в эти страны групп китайских специалистов в сфере общественного здравоохранения.

Тянь Линь сообщил, что необходимые средства защиты населения этих стран в ближайшее время будут доставлены по воздуху вместе со специалистами из КНР. Он также отметил, что в своих действиях Китай тесно взаимодействует с ВОЗ и Комиссией Африканского союза.

Аналогичная помощь в материально-технической и финансовой сфере уже оказывалась Китаем в прошлом году, после вспышки лихорадки Эбола в ДРК, поэтому Китай призывает международное сообщество к совместным координированным действиям по противодействию эпидемии.