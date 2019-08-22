Кострома, 22 августа, 2019, 19:37 — ИА Регнум. В Костромской области пройдет Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция 2019». Мобильные пункты, где жители смогут пройти экспресс-тестирование, будут работать в пяти городах региона, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

Тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах региона: Костроме, Буе, Шарье, Нерехте и Галиче. Мобильные пункты будут работать на центральных площадях, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Быстро и анонимно сделать тест смогут все желающие.

Экспресс-тестирование будет сопровождаться консультацией специалистов, которые расскажут о путях передачи вируса и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

Для инфекционистов и эпидемиологов в городах проведения акции состоятся обучающие семинары, на которых специалисты расскажут о клинических проявлениях ВИЧ и СПИДа и методах ранней диагностики.

Всего в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция 2019» мобильные пункты тестирования побывают в 191 городе 40 регионов России.