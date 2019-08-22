Оттава, 22 августа, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Правительство Канады негативно относится к идее вернуть Россию в «Большую восьмерку», 22 августа передает агентство Reuters.

Italian G7 Presidency 2017 G7

«Позиция премьер-министра и позиция Канады осталась такой же, как и в прошлом году… Ответ был отрицательным» , — заявил агентству неназываемый представитель канадского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, вернуть Россию в G8 предложил президент США Дональд Трамп. С 2014 года встречи проводятся в формате G7 с участием США, Канады, Японии, Германии, Великобритании, Франции и Италии.

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