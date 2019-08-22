Москва, 22 августа, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Возрождение формата G8 с восстановлением членства в нём «не является самоцелью» для России, заявил 22 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

По его словам, российская сторона открыта к взаимодействию с другими участниками мирового сообщества в любых форматах. В то же время Песков констатировал, что обсуждать глобальные проблемы в геополитике, безопасности и экономике без участия Китая, Индии и целой группы других стран «не совсем эффективно».

«В этой связи, конечно, более выигрышно выглядят другие форматы, например G20», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее на неделе президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре высказались за то, чтобы пригласить Россию к участию в саммите G7 в 2020 году.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Берлине заявили, что доводы для возрождения формата G8 с участием России «ещё только предстоит найти». В частности, Меркель связала данный вопрос с прогрессом в реализации Минских соглашений.

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