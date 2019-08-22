Сыктывкар, 22 августа, 2019, 18:28 — ИА Регнум. В первом полугодии в Республике Коми сократился реальный размер пенсий. Об этом иа сообщили в Комистате.

Иван Шилов ИА REGNUM Маленькая пенсия

Так, по данным статистики, средний размер назначенных месячных пенсий на 1 июля составил 17 895 рублей, что на 5,5% больше, чем год назад. Реальный же размер пенсий (с корректировкой на изменение потребительских цен) снизился на 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты РФ, пенсионеры в Российской Федерации при средней пенсии в 14 тыс. рублей, с учетом обязательных расходов на жильё и лекарства, могут потратить на себя не более 200 рублей в день.