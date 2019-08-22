Калуга, 22 августа, 2019, 18:28 — ИА Регнум. В 2019 году трудовую вахту на энергообъектах филиала «Калугаэнерго» несли бойцы шести студенческих отрядов: «Энергетик-Калуга» Калужского кадетского многопрофильного техникума, «Энергетик» Ивановского государственного энергетического университета им. В. И. Ленина, «Прорыв» из Национального исследовательского университета Московского энергетического института, «Энергия-Калуга» — Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина, «Энергетик-Обнинск» Обнинского политехнического техникума Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и «Энергетик-Киров» из Людиновского индустриального техникума. Об этом сообщила 22 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Участники студенческих энергетических отрядов

Студотрядовцы трудились на объектах Боровского, Кировского и Приокского районов электрических сетей, а также на Обнинском участке и в Калужских городских электрических сетях. Будущие энергетики приняли участие в снятии показаний приборов учета электроэнергии, осмотрах и ремонте электрооборудования, благоустройстве энергообъектов, оформлении документации, актуализации схем подстанций, уборке порубочных остатков при расчистке просек.

Также студенты были задействованы в мероприятиях социальной направленности. Например, бойцы отряда «Прорыв» оказали помощь в благоустройстве Кировскому центру социальной помощи семье и детям «Паруса Надежды». Кроме того, этот отряд уже в течение пяти лет ухаживает за братской могилой в деревне Пупово Кировского района, в которой захоронены воины, погибшие во время Великой Отечественной войны. Наиболее отличившимся студотрядовцам были вручены почётные грамоты.