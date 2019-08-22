Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Во всех районных центрах области и многих поселениях Ленинградской области в День Государственного флага Российской Федерации состоялись праздничные шествия с трехцветными полотнищами, а на флагштоки были подняты флаги под исполнение гимна России.

Lenobl.ru Праздник в Гатчине

Общеобластной праздник состоялся во Всеволожске, который объявлен столицей Ленобласти на 2020-й год, в акции принял участие губернатора Ленобласти Александр Дрозденко.

«В Ленинградской области существует хорошая традиция — каждый год проносить российский флаг в разных городах. Вместе с молодёжными организациями мы проходим с длинными полотнищами российского флага, а потом проводим патриотический концерт. Эта традиция позволяет нам взглянуть на свою историю, ощутить гордость за свою страну и за свой флаг», — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в праздничном шествии во Всеволожске приняли участие юнармейцы, молодежь и представители общественности. Затем на Юбилейной площади Всеволожска Александр Дрозденко вручил паспорта граждан Российской Федерации юным жителям райцентра.

Праздник российского флага отметили во всех городах Ленинградской области.

Так, в Выборге в ходе праздника волонтеры развернули полотнище российского флага размером более 400 кв. метров. В Гатчине триколор пронесли по Соборной улице. В Бокситогорске шествие с триколором продолжилось молодежной акцией, посвященной Дню Государственного флага РФ. В Волосово состоялся праздничный концерт «Гордо веет флаг державный». В Волхове — интерактивная программа «Наш дом — Россия!», тематическая программа для детей и конкурс рисунков на асфальте. В Лодейном Поле состоялась молодежная акция «Россия — наша гордость». В Луге на площади Мира прошел праздничный концерт, в Подпорожье — праздничная программа «Символы нашей страны!» и молодежная акция «Три цвета нашей гордости». В Приозерске прошел праздник «России гордый триколор».

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации, прошли также в Кингисеппе, Сланцах, Тихвине, Тосно, Киришах, городе Сосновый Бор и других муниципальных образованиях Ленобласти.