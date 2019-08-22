Калуга, 22 августа, 2019, 18:24 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области местному жителю грозит наказание до 12 лет лишения свободы за совершение развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший следователь следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Елена Мосина.

Kaluga.sledcom.ru Скутер на котором было совершено преступление

Днём 28 апреля 28-летний житель Малоярославца, проезжая на скутере по одной из улиц, поравнялся с тремя девочками в возрасте 13 и 14 лет и, остановившись, совершил развратные действия. Затем мужчина уехал. О случившемся девочки рассказали родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

Задержать подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Обвиняемый признался в содеянном частично и пояснил, что хотел рассмешить девочек.

В ходе расследования выяснено, что неделей ранее около музыкальной школы Обнинска этот мужчина совершил аналогичные действия, свидетелями которых стали две взрослые женщины. Одна из них стала снимать злоумышленника на мобильный телефон, и мужчина сразу удалился.