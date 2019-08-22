Обнинск, Калужская область, 22 августа, 2019, 18:19 — ИА Регнум. В честь Дня Государственного флага Российской Федерации на обнинскую высотную метеорологическую мачту был торжественно поднят флаг России. Об этом 22 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

Admobninsk.ru На обнинскую высотную метеорологическую мачту был торжественно поднят флаг России.

Поднимать флаги на вершину уникального научно-технического объекта НИУ Росгидромета — Высотную метеорологическую мачту НПО «Тайфун» — в честь особых торжеств стало в Обнинске доброй традицией.

В 2019 году государственный флаг Российской Федерации взвился над Обнинском в третий раз.