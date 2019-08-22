Крыму необходимо расширять дорожную сеть – глава республики
Симферополь, 22 августа, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Одна из главных задач властей Крыма — расширение дорожной сети на полуострове. Об этом 22 августа заявил глава РК Сергей Аксёнов.
Марина Каширская ИА REGNUM
Крым. Приморская трасса
«Расширение дорожной сети — одна из главных наших задач. Других вариантов нет, учитывая такой наплыв автомобилей в Крым», — отметил руководитель региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона заявил о том, что после воссоединения полуострова с Россией у крымчан стало в три раза больше автомобилей, что в том числе стало причиной больших пробок на дорогах республики.