Симферополь, 22 августа, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Одна из главных задач властей Крыма — расширение дорожной сети на полуострове. Об этом 22 августа заявил глава РК Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Расширение дорожной сети — одна из главных наших задач. Других вариантов нет, учитывая такой наплыв автомобилей в Крым», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона заявил о том, что после воссоединения полуострова с Россией у крымчан стало в три раза больше автомобилей, что в том числе стало причиной больших пробок на дорогах республики.