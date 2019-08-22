Белгород, 22 августа, 2019, 17:30 — ИА Регнум. В Белгороде полицейские задержали мужчину с партией поддельных купюр. Следователи считают, что он успел расплатиться фальшивками как минимум в двух городах области. В преступлении подозревают 35-летнего ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Подмосковья. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу, рассказали 22 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба УМВД по Белгородской области Поддельные купюры

При личном досмотре задержанного и в ходе осмотра его съёмной квартиры полицейские обнаружили и изъяли 61 фальшивую банкноту номиналом 5 тысяч рублей. По версии следствия, злоумышленник успел сбыть в торговых точках Белгорода и Старого Оскола девять таких поддельных купюр. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

Задержанному уже предъявили обвинение. За хранение и сбыт поддельных денег он может лишиться свободы на срок до восьми лет.