Карталы, Челябинская область, 22 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В Челябинской области депутат Локомотивного собрания депутатов Азат Зарипов арестован на два месяца. Такое решение принял 22 августа суд города Карталы.

Ashely Moreno Арест

Зарипов подозревается в убийстве своей супруги. В женщину было произведено два выстрела из охотничьего ружья. Трагедия произошла в ночь на 21 августа. Следователи считают, что причиной произошедшего стала ревность.

Сегодня, 22 августа, супругу депутата похоронили. Проститься с ней пришли десятки людей.