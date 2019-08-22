Пожар в Петербурге тушат вертолет и 200 пожарных
Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Пожару в Невском районе Петербурга присвоен наивысший ранг сложности. К тушению огня привлечен вертолет и двести пожарных.
Как сообщает с места ЧП корреспондент ИА REGNUM, сила пожара не ослабевает, слышны звуки обрушения строительных конструкций. Вертолет уже трижды произвел сброс воды на очаг пожара.
Напомним, 22 августа, начиная с 14:10 мск, горит четырехэтажное административно-складское кирпичное здание на Складской улице. Площадь пожара составляет 4000 кв. метров. Из здания были эвакуированы 200 человек. Шесть человек пострадали, эти сведения уточняются.
В 16:14 мск ранг пожара повышен до максимального № 5. На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
К ликвидации пожара привлечено 49 единиц техники и 224 человека личного состава, в том числе от МЧС — 41 единица техники и 195 человек личного состава.
По данным СМИ, в горящем здании работало производство по выпуску свечей. Сообщается, что на место ЧП переброшены все имеющиеся силы ГУ МЧС.