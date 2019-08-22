Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Пожару в Невском районе Петербурга присвоен наивысший ранг сложности. К тушению огня привлечен вертолет и двести пожарных.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в Невском районе Петербурга

Как сообщает с места ЧП корреспондент ИА REGNUM, сила пожара не ослабевает, слышны звуки обрушения строительных конструкций. Вертолет уже трижды произвел сброс воды на очаг пожара.

Дарья Драй ИА REGNUM Густой дым

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в Невском районе Петербурга

Напомним, 22 августа, начиная с 14:10 мск, горит четырехэтажное административно-складское кирпичное здание на Складской улице. Площадь пожара составляет 4000 кв. метров. Из здания были эвакуированы 200 человек. Шесть человек пострадали, эти сведения уточняются.

Дарья Драй ИА REGNUM Очевидцы пожара в Невском районе Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Тушение пожара в Невском районе Петербурга

В 16:14 мск ранг пожара повышен до максимального № 5. На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в Невском районе Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар в Невском районе Петербурга

К ликвидации пожара привлечено 49 единиц техники и 224 человека личного состава, в том числе от МЧС — 41 единица техники и 195 человек личного состава.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатель, работающий на месте пожара в Невском районе Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Очевидцы пожара в Невском районе Петербурга

По данным СМИ, в горящем здании работало производство по выпуску свечей. Сообщается, что на место ЧП переброшены все имеющиеся силы ГУ МЧС.