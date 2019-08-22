«Чебоксары — Шупашкар»: в Чувашии открылась выставка детских работ
Чебоксары, 22 августа, 2019, 17:07 — ИА Регнум. В культурно-выставочном центре «Радуга» открылась юбилейная выставка детского творчества «Чебоксары — жемчужина Поволжья», посвящённая 550-летию столицы Чувашии. На выставке представлены лучшие детские работы по итогам конкурса, который проводился совместно с Российским центром музейной педагогики и детского творчества Государственного русского музея, сообщили ИА REGNUM в «Радуге».
В культурно-выставочном центре состоялось открытие выставки детского творчества и награждение победителей всероссийского конкурса детского творчества «Чебоксары — жемчужина Поволжья» и конкурса раскрасок «Чебоксары — Шупашкар». Всего поступило 185 работ из 26 образовательных учреждений районов и городов республики.
По результатам конкурса был издан юбилейный каталог, в который вошли лучшие работы художников и интересные факты о достопримечательностях Чебоксар.
Выставка будет работать до 28 августа.