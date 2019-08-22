Москва, 22 августа, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Россия не хотела бы вмешиваться в дискуссию о возможности продажи Гренландии, поскольку этот вопрос связан с отношениями США и Дании. Об этом 22 августа заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не наше дело, мы таким международным шоппингом не занимаемся», — сказал Песков.

По его словам, в Москве осведомлены о ситуации, возникшей в отношениях Вашингтона и Копенгагена из-за данного вопроса.

«Если мы правильно понимаем, сейчас там определённая чёрная кошка пробежала. Но, ещё раз повторяю, это не наш вопрос», — отметил пресс-секретарь.

При этом Песков оставил без комментариев вопрос о том, не рассматривают ли в Кремле инициативу США по Гренландии как свидетельство обострения борьбы за ресурсы Арктики. Он лишь отметил, что Россия продолжает работу по отстаиванию своих прав на шельф в соответствующих структурах ООН.

Напомним, ранеестало известно, что президент США Дональд Трамп отменил запланированную на сентябрь встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за того, что в Копенгагене отказались обсуждать предложение Вашингтона о покупке Гренландии. В Дании инициативуглавы Белого дома восприняли как «первоапрельскую шутку», а премьер-министр страны назвала дискуссию о покупке Гренландии «абсурдной».

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