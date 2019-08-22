Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Петербургские пожарные продолжают борьбу с огнем в Невском районе Северной столицы, где уже 2,5 часа горит четырехэтажное производственное здание на Складской улице.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на складе в Петербурге

Как сообщает находящийся на месте ЧП корреспондент ИА REGNUM, из горящего здания слышны звуки, похожие на взрывы. Возможно, происходит обрушение конструкций. Тушение пожара осложняет сильный ветер.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, из здания были эвакуированы 200 человек. Площадь пожара составляет не менее 500 кв. метров. Огонь тушат около 150 пожарных.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на складе в Петербурге

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», к врачам обратились шесть человек, находившихся в здании. По предварительным данным, горит производственное помещение.

Пожар начался в 14:10, в 14:35 ранг пожара был повышен № 2, в 14:43 — до № 3.

На место пожара следует передвижная химико-радиометрическая лаборатория для измерения уровня загрязнения воздуха.