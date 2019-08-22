Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Сирийская Пальмира, разрушенная в ходе военных действий, восстановлена не будет. Об этом заявил 22 августа директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны РФ Российские сапёры в Пальмире, 2016 год

«Никто не собирается восстанавливать памятники Пальмиры. Сейчас об этом нет речи по трем причинам: первая — в Сирии еще идет война, вторая — существуют принципы реставрации ЮНЕСКО, которые не предполагают восстановление разрушенного (этому противоречит вся практика Ленинграда, восстановленных дворцов), третья — это важная проблема: когда идет война и люди голодают, а рядом кто-то начинает восстанавливать какую-то роскошь, это не очень хорошо и вызывает нехорошую реакцию», — сказал Пиотровский.

Сейчас специалисты Эрмитажа работают с сирийскими коллегами для завершения 3D-модели памятников Пальмиры, чтобы это достояние было доступно обществу. В ближайшее время предстоит еще одна экспедиция. Михаил Пиотровский пояснил, что ЮНЕСКО не участвует в этом процессе.

«Сирия находится под санкциями. Кстати, нам очень полезно учиться — смотреть, как жить под санкциями. Никакие международные фонды не участвуют, ЮНЕСКО не участвует, пока это невозможно. Отдельные разные фонды участвуют. У нас есть соглашение с Фондом Ага Хана по реставрации архитектурных памятников, он работает в Алеппо и тоже будет работать с нами», — сказал Пиотровский.

Особые финансовые вливания из государственного бюджета РФ в этом проекте не задействованы, уточнил он, его финансирует и Эрмитаж, и Институт истории материальной культуры, студия архитектора Максима Атаянца. «Получены деньги от нескольких российских спонсоров для приезда сюда сирийских архитекторов на стажировку. Цена этому всему есть, и она вполне конкретная», — добавил Пиотровский.

Он пояснил, что сегодня тема восстановления утраченного культурного наследия вызывает огромные споры в музейной, научной среде, в ЮНЕСКО и в обществе.

«Мы живем в городе Петербурге, который раньше назывался Ленинград. Все наши пригороды, восстановлением которых мы гордимся, восстановлены вопреки сегодняшним принципам реставрации. Сегодняшний принцип реставрации, называемый «Венецианская хартия»: ничего не восстанавливать, если у тебя нет 90% камней и так далее», — заявил Пиотровский.

Он указал на деликатность как вопросов реконструкции и реставрации, так и «вопроса Сирии», которая на сегодня находится в мировой изоляции, а без разрешения сирийских коллег работать на территории Пальмиры в любом случае невозможно.

«Разговоров о том, чтобы сейчас всё поставить обратно на место, нет», — подчеркнул директор Эрмитажа.