Бишкек, 22 августа, 2019, 15:58 — ИА Регнум. За четверть века коррупция во властных эшелонах Киргизии стала главной национальной проблемой. Об этом сегодня, 22 августа, заявил президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Ак-Талинского района Нарынской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

«Большое количество тех, кто стремится к власти не для развития страны, а для накопления богатств. Они превратили власть в инструмент обогащения и бизнес. Государственная служба не предназначена для личного обогащения», — подчеркнул он.

По словам главы государства, пришедшие на государственную службу предприниматели должны полностью менять свое мышление.

«Цифровизация откроет новые возможности для наших граждан. Будет исключен человеческий фактор при предоставлении государственных услуг, это позволит искоренить коррупционные элементы», — подытожил Жээнбеков.